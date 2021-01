Keď premiér vyhodí 498740 preferenčných hlasov cez okno.

Keď vedieš stranu do volieb, musíš byť v prípade úspechu pripravený na prevzatie zodpovednosti. Volebný výsledok a následná situácia vyzliekla Igora Matoviča donaha.

Pamätám si na volebnú noc z 29.02.2020. Priznám sa, že aj ja som začal vidieť aspoň malé svetlo na konci tunela. Výsledok som vnímal ako únavu krajiny z dlhoročného marazmu, v ktorom sa nachádzala po niekoľkoročnom vládnutí muža, ktorý v roku 2014 už nechcel byť v politike. Verím, že docentovi v odbore bezpečnostných služieb raz za obdobie jeho vládnutia vystavia vysvedčenie orgány činné v trestnom konaní.

Súčasný premiér aj s jeho náhodným zoskupením dostali silný mandát. Stranu OĽANO nazývam náhodným zoskupením z jedného dôvodu. Tvorba akejkoľvek kandidátky tohto zoskupenia pripomína skôr žrebovanie číselnej lotérie. Napriek tomu bol výsledok vo voľbách 25.02% a 498740 preferenčných hlasov pre Igora Matoviča.

Keď vedieš stranu do volieb, musíš byť v prípade úspechu pripravený na prevzatie zodpovednosti. Volebný výsledok a následná situácia vyzliekla Igora Matoviča donaha. Z človeka, ktorý v opozícii vedel vyvinúť tlak a poukázať na veci, sa zrazu musel stať premiér s reálnou mocou v rukách. A zrazu zistil, že kričať a poukazovať je oveľa jednoduchšie ako vládnuť a viesť krajinu.

Uznávam, že žiadna iná vláda nemala taký komplikovaný nástup ako vláda Igora Matoviča. Situáciou ohľadom covidu ale nemožno donekonečna ospravedlňovať vlastnú neschopnosť. Správny líder by si mal stáť za svojím slovom. Mal by byť zrozumiteľný. Mal by vedieť viesť konštruktívnu komunikáciu. Keď treba, mal by vedieť buchnúť do stola. Zároveň by mal vedieť rešpektovať názor iných ľudí, hlavne odborníkov v daných oblastiach.

Tak sa poďme pozrieť, čoho sme sa zatiaľ boli svedkami.

Diplomová práca. Pamätám si doteraz, ako Igor Matovič reagoval, keď vysvitlo, že rigorózna práca Andreja Danka nie je zrovna najlepší vedecký počin za posledné desaťročie. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a zrazu sa do rovnakej situácie dostal aj súčasný premiér. Povedal, že ak mu to umožní zákon tak magisterského titulu sa vzdá. Od 1. januára 2021 mu to zákon umožňuje a jeho reakcia bola jasná. Zrazu sa vzdá titulu keď sa ho vzdá aj minister školstva.

Premiérove tlačovky. V čase akejkoľvek krízy potrebuje národ vidieť, že má silného premiéra, ktorý bude schopný krajinu vyviesť zo zlej situácie. Vidieť však plačúceho premiéra ma určite neupokojilo. Navyše pravidelne sa namiesto jasných a zrozumiteľných informácii dozvedáme iba to, kto všetko zato celé môže.

Konflikt s Richardom Sulíkom. Nikoho to už nebaví. Ale namiesto toho, aby som si priznal svoju vlastnú neschopnosť budem radšej útočiť na niekoho iného. Správanie hodné premiéra.

Komunikácia premiéra. Z pozície premiéra používať ako hlavný komunikačný kanál sociálnu sieť nie je veľmi šťastné riešenie. Zvlášť, keď sa namiesto problémom venuje komentovaniu pubertálnych príspevkov s cieľom byť za každú cenu vtipný.

Najhoršie na tom celom je, že súčasnému premiérovi chýba akákoľvek miera sebareflexie, ochota počúvať a nechať si poradiť. Verí iba sám sebe, nestojí si za svojím slovom a je to slaboch.

Takto to vyzerá, keď 498740 preferenčných hlasov vyhodíte len tak cez okno.